صورة نادرة لخادم الحرمين وهو يتسلم باقة ورد من الأمير محمد بن سلمان

بلادي – متابعات : ظهرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان عندما كان يدرس بالمرحلة الابتدائية، وذلك خلال إحدى المناسبات.
وتظهر الصورة التي نشرها حساب “صور آل سعود”، على موقع “تويتر”، اليوم (الخميس)، الملك سلمان مبتسماً؛ وهو يتسلم من ولي العهد باقة من الورد.
وأوضح الحساب أن الصورة التقطت خلال أحد الاحتفالات الخاصة بمدارس الرياض.
وكان حساب متخصص في نشر صور العائلة المالكة، على “إنستغرام”، قد نشر في وقت سابق صورًا نادرة للملك سلمان وولي العهد، برفقة نائب أمير الرياض حينها الأمير سطام بن عبد العزيز رحمه الله.
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