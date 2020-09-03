“وزير الرياضة” يصدر قرارًا بإعفاء مدير فرع الوزارة بالباحة

بلادي – متابعات : أصدر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبة، وتكليف صالح محمد الغامدي مديرًا للفرع.
كما أصدر الفيصل توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بالمنطقة، وتوجيه إنذار للشركة.
كما وجه بالتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري، لضمان تلافي الخلل الذي ظهر أثناء زيارته.
يذكر أن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة، ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.
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