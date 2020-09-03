أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة

بلادي – متابعات : تشرّف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الخميس، بغسل الكعبة المشرفة، وسط إجراءات احترازية مشددة .
وشارك أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرّفة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء، وسدنة بيت الله الحرام.
وقام الأمير بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وجرى خلال الغسل تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة المتعلقة بأنظمة الصحة والتطهير والتعقيم والتباعد الجسدي، من خلال عدة جهات مشاركة، من بينها الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام، بالتعاون مع عدد من الإدارات المعنية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
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