بالفيديو .. وزير التعليم: سنحاسب الطلاب على الحضور والتأخير “عن بعد” بدءاً من هذا الموعد

بلادي – متابعات : أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المدارس ستحاسب الطلاب على الحضور والانصراف بداية من الأسبوع المقبل، وذلك خلال زيارته للمدرسة الافتراضية التي يتم فيها تسجيل المواد التعليمية لبثها في منصات التعليم المختلفة.
واستعرض الوزير، في مقابلة على قناة “العربية”، مسيرة التعليم عن بعد في الأسبوع الأول، الذي خُصص لدخول المعلمين والطلاب وتدريبهم وفحص منصة مدرستي، مؤكداً أن الهدف الآن للوزارة هو أن تصل إلى بيئة وخيارات متعددة للطالب تنقله إلى رحلة تعليمية مشابهة للمدرسة.
وأضاف أنه بداية من الأسبوع القادم سيبدأ اليوم الدراسي عن بعد كما هو الحال في الدراسة الحضورية، حيث يبدأ بالنشيد الوطني ثم تمارين رياضية، وبعد ذلك الحصة الأولى.
وأشار آل الشيخ إلى أنه ابتداءً من الأحد القادم سيحاسَب الطالب على الحضور، وستتواصل المدرسة أو المرشد الطلابي مع ولي الأمر في حال تأخر الطالب أو غاب؛ لمعرفة السبب وتنبيهه، مهيبا بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال الدراسة عن بعد.
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