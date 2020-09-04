شاهد .. ظهور قط الزباد المُهدد بالانقراض في عسير

بلادي – متابعات : وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو، عثوره على قط “الزباد” المُهدد بالانقراض في أحد جبال “الرهوة” بمحافظة المجاردة في منطقة عسير.

وأظهر الفيديو، القط الزباد خلال خروجه من مخبئه بإحدى المناطق الجبلية، وتناوله الطعام ومن ثم العودة مجدداً إلى مكانه.

يشار إلى أن قط الزباد من الحيوانات الليلية ويواجه عمليات صيد كثيرة؛ لاستخراج المسك منه، وكذلك إنتاج أغلى أنواع البن عالمياً.