شاهد .. سيارة تدهس مسن في حادث مروع بالقنفذة

بلادي- متابعات : تعرض مسن لحـادث مؤلم خلال محاولته عبور طريق دولي يمر وسط مركز القوز جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، لحظة محاولة المسن عبور الطريق وأثناء العبور فوجئ بسيارة حاول تفاديها لكنها دهسته، فيما بينت مصادر وفقاً لـ “سبق” أن المسن تعرض لإصابات بالغة ونقل إلى المستشفى.

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