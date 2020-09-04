“الطيران المدني” يعلن فتح باب التقديم للحصول على شهادة تفويض لامتحان الطيارين

بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، فتح باب التقديم للحصول على شهادة تفويض من الهيئة لامتحان الطيارين وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.

وأوضحت أن التقديم متاح لأصحاب الخبرة من حاملي رخص ومؤهلات مدربي الطيران على طائرات “الجايروكوبتر”، والطائرات الخفيفة، والطائرات ذات المحرك الواحد ومتعددة المحركات، والطائرات العمودية، الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على شهادة تفويض من الهيئة لامتحان الطيارين.

وأكدت الهيئة أنها تسعى لتمكين أنشطة الطيران العام في المملكة، ومن ضمنها توفير مختبري الطيارين المؤهلين وبالأعداد المناسبة لتلبية النمو المضطرد في أعداد المقبلين على ممارسة الطيران الخفيف، والطيران الترفيهي.