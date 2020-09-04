شاهد .. أسراب من الجراد تجتاح مناطق بمحافظة النماص

بلادي – متابعات : اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، أمس (الخميس) بعض أنحاء محافظة النماص بمنطقة عسير.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مجموعات من الجراد خلال اجتياحها إحدى قرى محافظة النماص، وانتشارها بشكل كثيف بإحدى المناطق الصحراوية وعلى المسطحات الخضراء، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة مكافحة الجراد قبل تكاثره وخروجه عن السيطرة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في وقت سابق أن الفرق المتخصصة قامت بجهود استباقية لمكافحة الجراد الصحراوي في 3 مناطق، هي عسير وجازان ونجران.
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