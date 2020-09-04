مختص يحذر من شراء “اللاب توب” إذا كان مثبت عليه برامج .. لهذا السبب !

بلادي – متابعات : كشف مُتخصص في تقنية المعلومات، عن ارتفاع أسعار “اللاب توب” و”الأجهزة اللوحية” في المملكة إلى الضعف بعد تطبيق نظام التعليم عن بُعد، مشيراً إلى أن المخزون من تلك الأجهزة اقترب من النفاد.

وقال المُتخصص بتقنية المعلومات سمير الجنيد، إن الارتفاع كان في المنافذ الكبيرة والصغيرة أيضاً، مبيناً أن الأجهزة التي كان سعرها 1200 ريال أصبحت 2700 ريال.

وأضاف في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن مخزون أجهزة “اللاب توب” بالمملكة قارب على النفاد بعد 10 أيام من الإعلان عن نظام “التعليم عن بُعد”، موضحاً أن هذا الأمر حدث بسبب عدم تركيز الموردين على زيادة المخزون من تلك الأجهزة قبل هذه الأزمة.

ولفت إلى أن منافذ الجملة احتكرت سوق “اللاب توب” من خلال المتاجر الإلكترونية؛ كونها سارعت إلى سحب مخزون الأجهزة من الوكلاء واستخدمت المنصات الإلكترونية في بيعها.

ونصح بعدم شراء أجهزة “لاب توب” مُثبت عليها أي برامج حتى لا تكون مدخلاً للقرصنة واختراق الخصوصية وسرقة الصور والملفات، مشيراً إلى أن الحل الأفضل هو شراء أجهزة لا يوجد عليها أي برامج.