عبد العزيز بغلف عضو شرف النصر يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي مؤقتا

بلادي – الرياض : أعلن عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي في نادي النصر ، ابتعاده عن المشهد الرياضي في الفترة الحالية، لظروف صحية.
وكتب بغلف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي“ تويتر“: ”الحمدلله على كل حال أعلن لأحبتي الكرام ابتعادي عن المشهد الرياضي مؤقتًا، لأسباب صحية“.
وأضاف: ”أعتذر لجميع الأخوة الأفاضل عن استقبال أي مكالمات هاتفية، راجيًا من المولى لنا ولكم دوام الصحة والعافية“.
وعبدالعزيز بغلف، واحد من أبرز الداعمين لنادي النصر، حيث بزغ نجمه بصورة كبيرة منذ تولى صفوان السويكت، رئاسة مجلس إدارة النادي.
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