عبد العزيز بغلف عضو شرف النصر يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي مؤقتا

بلادي – الرياض : أعلن عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي في نادي النصر ، ابتعاده عن المشهد الرياضي في الفترة الحالية، لظروف صحية.

وكتب بغلف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي“ تويتر“: ”الحمدلله على كل حال أعلن لأحبتي الكرام ابتعادي عن المشهد الرياضي مؤقتًا، ‏لأسباب صحية“.

وأضاف: ”أعتذر لجميع الأخوة الأفاضل عن استقبال أي مكالمات هاتفية، ‏راجيًا من المولى لنا ولكم دوام الصحة والعافية“.

وعبدالعزيز بغلف، واحد من أبرز الداعمين لنادي النصر، حيث بزغ نجمه بصورة كبيرة منذ تولى صفوان السويكت، رئاسة مجلس إدارة النادي.