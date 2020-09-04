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هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات

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بلادي – متابعات : أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها بأن السكان شعروا به بشكل خفيف، ولم يكن له أي تأثير.

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