customs.gov.sa| رسوم الجمارك السعودية علي الامتعة الشخصية 2020 شروط الاعفاء الجمركي والاوراق المطلوبة

عمر شويل - جدة نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول رسوم الجمارك السعودية علي البضائع الشخصية وكل ما يخص الامتعة الشخصية في قانون الجمارك وأهم الوثائق المطلوبة مع البيان الجمركي الموحد 1441، حيث يتم اعفاء الامتعة والبضائع من الرسوم الجمركية السعودية إذا لم تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي، وإذا تخطى سعرها 3000 ريال يتم احتساب رسوم جمركية عليها ويتم تحديدها علي حسب نوعية الأمتعة المصحوبة للسعودية، كما يتم إضافة رسوم ضريبة القيمة المضافة علي الأمتعة

ما ذكره قانون الجمارك حول الأمتعة الشخصية

قام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي التابع له المملكة العربية السعودية وذكر أنه يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا وهذا يشترط علي ألا تكون ذات صفة تجارية، ويجب الالتزام بالشروط التالية:

يتم تقديم المستندات اللازمة للأمتعة مثل الفواتير

لا تزيد قيمة الامتعة والبضائع عن 3000 ريال سعودي

يجب أن تكون الامتعة ذات طابع شخصي وليست تجارية

يجب ألا تكون من السلع الممنوعة أو السلع المقيدة

يشترط الا يكون المسافر من المترددين علي الجمارك أو من من يعملون بمهنة تجارية للمواد التي بحوزته

الوثائق المطلوبة للجمارك السعودية

يتم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر أو الاقامة، كما يتم تقديم الاقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وفواتير الشراء الخاصة بالامتعة.

شروط الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية

يجب أن يكون المسافر من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج أو الأجانب، وهذا عند القدوم لأول مرة للاقامة بالمملكة السعودية يجب أن تكون الامتعة في حدود الاستخدام الشخصي وواردة من مقر مستحق الإعفاء يجب تقديم ما يفيد قدوم المسافر للمرة الأولى للمملكة الإعفاء الجمركي لا يشمل السيارات تخضع الامتعة الشخصية والادوات المنزلية للرسوم الجمركية المستحقة في حالة عدم استيفاء اي شروط من السابقة

الاوراق المطلوبة مع البيان الجمركي الموحد

صورة من جواز السفر أو الاقامة أو بطاقة الهوية الوطنية الفاتورة الخاصة بالأمتعة والأدوات اثبات الاقامة بالخارج “بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج” إثبات القدوم “بالنسبة للأجانب” بوليصة الشحن تم عمل استيراد بحري أو جوي إذن التسليم للاستيراد مقدم عبر وكيل الشحن تقديم بيان الحمولة للاستيراد البري عبر وكيل الشحن

يمكنكم معرفة اجابات اكثر الاسئلة شيوعا علي هيئة الجمارك السعودية عبر الدخول علي الرابط الرسمي لموقع الجمارك لسعودية من خلال الرابط التالي، حيث يمكنكم معرفة اجابات اكثر الاسئلة شيوعا ومعرفة أهم التعديلات ايضا بالنسبة لفيروس كورونا المستجد وإذا ما كان هناك اي تغيير في التعاملات مع الجمارك السعودية، وهذا بالنسبة للافراد والتجار ودخول الامتعة الشخصية وغيرها الكثير