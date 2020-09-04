‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4015 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 319141 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1099 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 295063 حالة.