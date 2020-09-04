“الموارد البشرية”: ضبط 1278 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

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دوت الخليج _ جواهر محمد
ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 1278 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك من خلال تنفيذ 1278 زيارة.
وأبانت الوزارة أن قيمة الغرامة تقدر بـ 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وذلك حال قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات والفترات المحددة بقرار من الوزير.
يذكر أن الوزارة تمنع تشغيل العاملين من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا خلال الفترة ما بين 15 من شهر يونيو وحتى 15 من سبتمبر من كل عام.
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