جمعية الدعوة بالجبيل تعرف الإسلام إلى 26 دولة عبر الدعوة الإلكترونية

دوت الخليج – الجبيل

تواصل جمعية الدعوة بالجبيل برنامجها الدعوي عبر بوابة الدعوة الإلكترونية، والذي يستهدف تعريف الإسلام إلى 26 دولة، حول العالم، وبعدد 4 لغات.

واستهدف البرنامج إيصال رسالة الإسلام إلى ما يقارب 13 مليون شخص، يمثلون 26 دولة، فيما تم محاورة ما يقارب 110 ألاف شخص من خلال محاورتهم بأربع لغات، شملت الفلبينية والانجليزية والاسبانية والفرنسية، حيث أسلم منهم 3 ألاف مسلم جديد، فيما انضم منهم في التعليم (٢٢٧٤) مسلم جديد، تخرج منهم (٢٨٧) مسلم تعلموا الفاتحة والوضوء والصلاة وأساسيات الإسلام.

من جانبه أوضح الأمين العام للجمعية ناصر بن عايد الشمري أن بوابة الدعوة الإلكترونية تهدف إلى التعريف بالإسلام حول العالم من خلال وسائل التقنيةالحديثة، مضيفاً بأن الجمعية أخذت على عاتقها المساهمة في سد الفراغ الإلكتروني، بإستخدام كافة الوسائل التقنية الحديثة وتقديم جهودها في برنامج الدعوة الإلكترونية لتوضيح محاسن الاسلام وتبليغه.

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وأضاف : بأن مشروع الدعوة الإلكترونية يعمل على تقديم المحتوى الدعوي إلى كل دول العالم لايليق رسالة الإسلام إلى العالم، وتعليم المسلمين الجدد أمور دينهك عبر مختصين مؤهلين.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الراضي جهود الداعمين لهذا المشروع المبارك، والذي أثمر في تحقيق رسالة الجمعية الدعوية، عبر مختلف وسائل التقنية.