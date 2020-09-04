الاقامة المميزة بالسعودية 1442 شروط الحصول عليها والرسوم والمزايا وهل تعطي لحاملها الجنسية السعودية أم لا

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية باطلاق الإقامة المميزة 1442، والتي جائت بالعديد من الأسئلة من المواطنين والمقيمين والراغبين في الوفود إلي المملكة، حيث يتسائلون عن مزايا الإقامة المميزة وأهم الشروط المطلوبة وأنواع الإقامة المميزة ورسوم الحصول عليها، وقد تم الموافقه علي نظام الاقامة المميزة الجديد من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، والهدف هو الدفع بعجلة الاقتصاد والتوسع التجاري في السعودية، ويعد النظام بديلا لنظام الكفيل، كما يتيح للوافدين للمملكة الحصول علي إقامة دائمة أو مؤقتة.

يقوم النظام بمنح نوعين من الإقامات للطالبين، إقامة دائمة في الأراضي السعودية وهي غير محددة المدة، وإقامة أخرى مؤقتة لمدة سنة قابلة للتمديد والتجديد، ويقوم حامل الإقامة المميزة بالحصول علي العديد من المزايا ولكن يحصل عليها بعد توافقه مع بعض الشروط وتأديته بعض الواجبات.

مزايا الإقامة المميزة

حق الإقامة في الأراضي السعودية للمستفيد حق إحضار أسرته للعيش معه بالمملكة “من يعولهم من أزواج وأبناء تحت سن 21 سنة” حق الحصول علي تأشيرات زيارة الاقارب حق استقدام عمالة منزلية حق امتلاك عقارات واراضي في جميع أنحاء المملكة عدا مكة والمدينة والمناطق الحدودية حق الانتفاع بالعقارات الواقعة بمكة والمدينة لمدة لا تتخطى 99 عام، ويتوجب أن تضع كلا من وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك حق امتلاك وسائل نقل خاصة حق العمل في القطاع الخاص “عدا الوظائف التي يحظر للسعوديين العمل بها” حق عمل أفراد أسرة المستفيد في عقارات القطاع الخاص “عدا الوظائف التي يحظر للسعوديين العمل بها” حق الخروج والعودة إلي المملكة بنفسه حق استخدام الممرات الخاصة للسعوديين حق العمل في الاعمال التجارية في إطار نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة.

رسوم الإقامة المميزة “تكلفة”

يتم الحصول علي الإقامة المميزة الدائمة بقيمة 800 الف ريال سعودي، ويتم دفع 100 ألف ريال للإقامة المؤقته القابلة للتجديد سنويا.

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هل يمكن إلغاء نظام الإقامة المميزة السعودية

يتم إلغاء الإقامة المميزة لحاملها إذا تمت إدانته بجريمة يقوم القانون بالمعاقبة عليها بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين “60 يوم” او دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي، وحينها يتم إصدار قرار بشأن حامل الإقامة بنص علي ترحيله خارج المملكة وإلغاء إقامته، كما يتم إلغاء الإقامة إذا تم إثبات أن المعلومات المقدمة للدولة غير صحيحة، أو عدم تقيد حامل النظام بالالتزامات المنصوصة عليه، ويتم إلغاء الإقامة إذا تنازل علها مالكها أو توفي أو فقد الأهلية للحصول عليها.

إذا تم إلغاء الإقامة المميزة السعودي فإن المميزات لا تذهب إلي اسرة المستفيد، وتكون الحقوق والمزايا التي يحصل عليها المستفدين من النظام تابعة لللوائح الخاصة بالدولة.

هل تمنح الإقامة المميزة الجنسية السعودية

لا لا تمنح الإقامة المميزة لحاملها أو لاسرته الجنسية السعودية.

شروط الحصول علي الاقامة المميزة

وجود جواز سفر ساري المفعول أو استخراج جواز سفر جديد إن لم يتوفر

لا يتم قبول من يقل عمره عن 21 سنة

يجب أن يحصل المتقدم علي ما يثبت قدرته المالية.

يجب ألا يكون للمتقدم في النظام أي سوابق، ولذا يتم إحضار السجل الجنائي

يجب إحضار تقرير صحي يثبت خلو المتقدم من أية أمراض معدية ولا يزيد تاريخ التقرير عن 6 أشهر مضت

يجب أن تكون إقامة المتقدم نظامية إذا كان المتقدم من داخل المملكة السعودية.

تم الإعلان عن نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من عامين، وما يزال يتم استخدامها حتي اليوم، حيث يتيح للعديد من الوافدين الاجانب الإقامة في المملكة بنظام شبيه بالجريين كارد الامريكي المتبع في العديد من الدول، وتوفر الإقامة المميزة العديد من المميزات مثل حرية التنقل وحرية امتلاك عقارات والقيام بالمشاريع علي اراضي السعودية، ويمكنكم الاطلاع علي شروط الحصول علي الاقامة المميزة للتقدم للحصول عليها، مع العلم أنه يجب أن تتوافر جميع الشروط ولا يجب ألا يتوافر احدها وإلا سيتم رفض طلب الحصول علي الاقامة المميزة، والجدير بالذكر أن الكويت أيضا بدأت في تنفيذ نظام الإقامة المميزة منذ فترة ليست ببعيدة.