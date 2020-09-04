بلادي – الرياض :أعلنت منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد إيقاف الدخول إلى المنصة بشكل مؤقت لإجراء بعض التحسينات والاختبارات الضرورية، نظرا لانتهاء الأسبوع الأول من الدراسة “الاسبوع التجريبي”..
وقالت المنصة، في توضيح عبر واجهتها الرئيسية، إن موعد العودة لبث الدروس سيكون فجر يوم الأحد 6/ 9 / 2020.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أوضح أمس في تصريح له أن منصة مدرستي واجهت تحديات كبيرة واستطاعت الوزارة التغلّب عليها، وما زالت هناك صعوبات أخرى في طريقها للحل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منصة “مدرستي” تعلن التوقف لإجراء بعض التحسينات والاختبارات الضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.