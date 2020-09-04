منصة “مدرستي” تعلن التوقف لإجراء بعض التحسينات والاختبارات الضرورية

بلادي – الرياض :أعلنت منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد إيقاف الدخول إلى المنصة بشكل مؤقت لإجراء بعض التحسينات والاختبارات الضرورية، نظرا لانتهاء الأسبوع الأول من الدراسة “الاسبوع التجريبي”..

وقالت المنصة، في توضيح عبر واجهتها الرئيسية، إن موعد العودة لبث الدروس سيكون فجر يوم الأحد 6/ 9 / 2020.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أوضح أمس في تصريح له أن منصة مدرستي واجهت تحديات كبيرة واستطاعت الوزارة التغلّب عليها، وما زالت هناك صعوبات أخرى في طريقها للحل.