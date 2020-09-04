ممثل منطقة المدينة في تصفيات أبطال المناطق لكرة السلة يتوجه للرياض غدا

بلادي – ينبع: تغادر بعثة فريق كرة السلة بنادي رضوى بينبع غدا الاحد الثامن عشر من شهر محرم الجاري ١٤٤٢هـ متوجهين لمدينة الرياض للمشاركة في تصفيات بطولة تأهيل أبطال المناطق للصعود للدرجة الاولى والمقامة على صالة وزارة الرياضة.

ويستهل الفريق أولى مواجهاته مع فريق الشباب يوم الثلاثاء القادم ؛ ويواجه أيضا فرق الهداية وطبرجل والزيتون و تستمر البطولة لـ 9 ايام.

الجدير بالذكر بأن فريق رضوى هو الممثل الوحيد لمنطقة المدينة المنورة في البطولة ؛ وأضاف رئيس النادي أ. علي الصبحي بأن الفريق أكمل استعداداته للتصفيات خلال الفترة الماضية للظهور بمظهر مشرف والصعود بإذن الله للدرجة الأولى.