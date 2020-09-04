“التعليم” تدعو الطلاب والمعلمين لتدريب عملي جديد على “مدرستي”

بلادي – الرياض : دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لحضور تدريب إلكتروني جديد للتعريف بمنصة مدرستي.

وأوضحت أنه سوف يتم تنظيم التدريب الإلكتروني الرابع للتعريف بالمنصة، غدًا السبت، مشيرة إلى أن الدخول سيكون من خلال الباركود الموجود في الإعلان أو الروابط المباشرة عبر حساب الوزارة على “تويتر”.

وخصصت الوزارة الفترة الأولى من التدريب، والتي تبدأ من الساعة 1 حتى 2:30 ظهرًا، لتدريب الطلاب والطالبات عمليًا على المنصة، فيما تكون الفترة الثانية من الساعة 9 حتى 10:30 ليلًا، وتُخصص لتدريب المعلمين والمعلمات.

وأبانت أن التدريب سيكون إلكترونيًا مباشرًا من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، كما سيتضمن مشاركة خبراء من منصة “مدرستي” وشركة مايكروسوفت والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.