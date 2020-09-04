وزير الطاقة الروسي: سعر النفط قد يرتفع إلى 65 دولارا

بلادي – وكالات : قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة إن أسعار النفط ستكون متقلبة العام المقبل وأن سعر برميل النفط قد يصل إلى 65 دولارا.

وأوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وأضاف الوزير الروسي، في مؤتمر عبر الإنترنت، أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل في العام المقبل، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.