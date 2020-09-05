تركي آل الشيخ يروي تجربته في تملك نادي “ألميريا”

بلادي – متابعات : روى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تجربته مع نادي ألميريا الإسباني، والتغييرات التي أحدثها في صفوف الفريق بعد تملكه النادي.
وذكر آل الشيخ أنه تملك النادي، عندما كان الفريق ينافس على تلافي الهبوط للدرجات الأدنى، مقابل 20 مليون يورو، مبينا أنه قام بزيادة رأس المال بقيمة 30 مليون يورو، وأحدث تغييرات في 80% من الفريق، وقام بتطوير أرضية الملعب والإضاءة.
وأضاف أن الفريق في موسمه الأول تمكن من المنافسة حتى وصوله إلى التصفيات النهائية على الصعود للدوري الإسباني للدرجة الأولى “لا ليجا” لكنه لم يوفق.
وأبان أنه تم بيع 80% من عقد لاعب واحد مقابل 25 مليون يورو نقداً زائداً إضافات أخرى أوصلت قيمة الصفقة لنحو 44 مليون يورو، لافتا إلى أن النادي لا يزال يمتلك 20% من عقد اللاعب.
وأوضح آل الشيخ أنه يستطيع القول حاليا إنه وصل إلى نقطة (break even)؛ أي “تساوي التكلفة والإيرادات”، مشيرا إلى وجود عروض لبيع 3 لاعبين من ألميريا بقيمة 10 ملايين يورو.
وفيما يخص الملعب، أشار إلى حصول النادي على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية، مبينا أن الافتتاح سيتم في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة.
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