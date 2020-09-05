السفارة في اليابان تحذّر السعوديين هناك من إعصار Haishen

بلادي – الرياض : ذكرت السفارة السعودية في اليابان، أنه ونظراً للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الأحد، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، فإنها تهيب بالمواطنين السعوديين في اليابان توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.
وقالت السفارة: في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل على 09055833862 أو 0335895242.
وأضافت: يجب متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، تحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجودك، التأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، الابتعاد عن المسطحات المائية، تجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، الابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، الابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز حقيبة الطوارئ للاستخدام المباشر.
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