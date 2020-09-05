أعداء النجاح…… سلوى البلادي

في طريقك نحو تحقيق حلمك وهدفك و طموحك تأكد من أنك ستواجه الكثير من أعداء النجاح، ولكن كُن أكثر ذكاءً وحكمة من أن تحبطك كلمة أو يوقفك شخص ،أو يقتل عزيمتك أو يصيب حلمك اليأس.

ثق بنفسك وتسلح بقوة الإرادة والأمل ،آمن بذاتك وبما تود القيام به.

وأكمل طريقك بالإصرار، وليكن قرارك الدائم هو الإستمرار وعدم الإستسلام مهما كانت المعوقات.

في كثير من الأحيان يولد النجاح وجود الأعداء من حول الكيان الناجح، فمن لا يستطع اللحاق بالكيان الناجح لا يملك سوى أن يقوم بمحاولة تشويهه، ولكن الكيان الناجح هو من يضع نصب عينيه المقولة المعروفة: «إذا جاءتك ضربة من خلفك، فاعلم تماماً أنك في المقدمة»، ويؤمن دائما بأن العمل الجاد هو الرد العملي على أعداء النجاح، وأن لا شيء يؤلم الفاشلين بشكل حقيقي سوى إستمرارية نجاح الناجحين.

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أعداء النجاح في كل مكان، أينما شاهدوا نورا يسرعون لإطفائه بأفواههم

لأنهم لا يحبون إلا الظلام.

عندما تحلق نحو حلمك ، عليك التخلص من قيود اليأس أولا ، فالطريق نحو حلمك ليست مفروشة بالورود دائما ، بل ستواجهك في بعض الأحيان العواصف الشديدة ، وسيحاول أعداء النجاح أن تصيبك سهامهم ؛ فتسقط أسيرا مكبلا في بحر اليأس ، لذا عليك أن تتحلى بالصبر وأن تكون مفعما بالنشاط والطاقة الإيجابية وأن ترتدي عدسات الأمل ؛ كي تصل إلى حلمك وتتغلب على كل هذه الصعاب .