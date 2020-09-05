كيف تعرف ما هو الفيتامين الناقص في جسمك؟

دوت الخليج / سلوى البلادي. يعاني بعض الأفراد من نقص حاد في بعض الفيتامينات الهامة للجسم، ما يعرضهم للعديد من المشكلات الصحية، التي تتطلب منهم تناول المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية بها، لتعويض هذا الفقد. فمثلاً نقص فيتامين ( أ ) يسبب: إلتهابات متكررة في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

ظهور تقرحات في الفم.

العشى الليلي.

جفاف و تقشر في الجلد.

يسبب حكة في العين عدم وضوح الرؤية.

وجود سائل مخاطي في العين.

خشونة في الجلد.

قشرة في الشعر.

تكسر في الأظافر. يوجد فيتامين (أ) في : الجزر- الخس- التوت- السبانخ- الزبدة- البيض- السمك- زيت كبد الحوت- القمح- العسل. فوائده: مفيد لأمراض العيون/الحفاظ على صحة بطانة تجاويف الجسم مثل الأنف , والحنجرة , الفم, القصبة الهوائية , المثانة , المعدة …الخ بينما نقص فيتامين ( ب ) يسبب : الإجهاد المتواصل.

عدم القدرة على التركيز.

تشقق الشفاه.

التحسس من الضوء.

القلق المستمر.

الأرق. فيتامين (ب1) يعرف هذا الفيتامين ب الثيامين فهو يساعد الجهاز الهضمي والسيطرة على إفراز المعدة لحامض الهيدروليك والذي يعتبر ضروري للهضم. نقصه يسبب : التعب.

الكآبة.

العصبية.

أمراض الجلد.

إبيضاض الشعر أو سقوطه.

ضعف في الشهية. يوجد فيتامين ب1 في: الكبد- خميرة البيرة- الحنطة- الحبوب الكاملة. فيتامين (ب2) يعرف هذا الفيتامين ب الرايبوفلافين، ونقصه يسبب: الرعشة.

الدوخة.

ضعف في العضلات.

إحمرار العين.

الاكزيما. يوجد فيتامين ب٢ في: الخميرة- الحليب- الكبد- الخضار ذات الاوراق الخضراء- النخالة – الحنطة- المشمش- الطماطم. فيتامين ب6 نقصه يسبب: العصبية.

الأرق.

فقدان التحكم في العضلات.

الأنيميا.

ألم في الفم.

إحتباس الماء في الجسم. يوجد في: النخالة- الحنطة- الكبد- خميرة البيرة- اللحوم- الحليب- البازاليا- اللوز- العدس- الفاصوليا. فوائده: يحافظ على الجهاز العصبي – يمنع تساقط الشعر – يقلل من التشنجات العصبية – يوقف الغثيان – يعمل على توازن الأملاح في الجسم – يساعد في تكوين الأجسام المضادة لمرضى فقدان المناعة- ضروري لبناء و إنهيار الأحماض الأمينية. فيتامين ب12 نقصه يسبب : Advertisements الأنيميا.

عدم الشهية في الاكل.

التعب.

تلف المخ.

بطء النمو في الأطفال.

الاكتئاب.

العصبية.

نقص في الوزن. يوجد في: اللحوم- الكبدة- الكلاوي. فوائده: يساعد في تكوين وإحياء كرات الدم الحمراء ,يمنع الأنيميا , يحافظ على الجهاز العصبي , يقاوم الإكتئاب. فيتامين ب المركب نقصه يسبب : التعب.

الكآبة.

حدة الطبع.

العصبية.

كثرة البثور في البشرة.

شيب في الشعر الشعر أو سقوطه.

ضعف في الشهية. يوجد في: الكبد – خميرة البيرة – بذور الحنطة – الحبوب الكاملة. فوائده: أساسي لصحة الجلد و الشعر و العيون و الفم و الكبد, يحافظ على إفراز الحليب لدى المرضع , يساعد على تخفيف عسر الطمث , ضروري لأداء وظائف الجهاز العصبي. نقص فيتامين ( ج )يسبب : الإصابة المتكررة بالبرد.

نزيف اللثة.

عدم التئام الجروح بسهولة.

يسبب تكسر الانسجة التي تربط كل خلايا الجسم مع بعضها البعض.

نزف الأنف.

ضعف الاوعية الدموية.

ظهور الكدمات على الجلد بسهولة.

قد يحدث فقر الدم مع ألم في المفاصل. يوجد في: البرتقال- الليمون- الزبيب الأسود – الورد البري- الفلفل الأخضر – الطماطم- اللوبياء- البازيلا الجافة. فوائده: يقاوم أمراض البرد – يساعد على إمتصاص الحديد – مانع للتسمم- يساعد في حركة المعادن الثقيلة مثل النحاس والرصاص والزئبق وبذلك يمكن التخلص منها – يساعد على مقاومة خطر النايترات والتي تستعمل بكثرة كمادة حافظة للأغدية- ينظم الكولسترول. نقص فيتاميــن (د) يسبب: ألآم المفاصل.

ألآم الظهر.

تساقط الشعر.

لين العظام عند الكبار.

إنزلاق العظام عند كبار السن. يوجد في: البيض- الزبدة- زيت كبد الحوت – الحليب المجفف- أشعة الشمس في الصباح الباكر- سمك السالمون. فوائده: المهمة الأساسية لهذا الفيتامين هي تكوين العظام خاصة للنساء الحوامل والاطفال- ضروري لتكوين الأسنان – يقوم بالمساعدة في إمتصاص الكالسيوم و الفسفور-حماية العضلات من الضعف و يساعد على منع التحدب ومنع الأرق . نقص فيتامين ( هـ) يسبب: الشعور بالتعب عند أقل مجهود.

بطء التئام الجروح. يوجد في: بذور الحنطة- زيوت الخضروات الطبيعية.

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