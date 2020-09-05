حب الوطن ……… سلوى البلادي

تعجز الكلمات عن وصف مدى الحب الذي بداخلنا لهذا الوطن الغالي ، فالوطن أغلى من الروح و يأتي حبه بعد الله و رسوله ، هو المكان الذي عشنا و ترعرعنا بين أحضانه ، فمهما بعدتنا الظروف إلا أن حنيننا و شوقنا إليه يزداد كل يوم ، فهو الهوية التي نفتخر بها ، هو كياننا و شخصيتنا التي لا نستغني عنها ، لهذا لم أجد أجمل هدية أقدمها لكم سوى كتابة هذه السطور، وكتابة كل عبارات الشكر والثناء لهذا الوطن الغالي.

حب الوطن فوق كل إعتبار، حب الوطن أغلى من المال والنفس و الأبناء، الوطن غالي، وحب الوطن ليس له ثمن.

الوطن هو السكينة والإطمئنان وراحة بال كل إنسان.

ليس وطننا فجائيا ولم ولن يكون يوما عبئا وثقلا ، فمحبة وطني لم تأتي صدفه، السعودية هي مصدر الفخر وعشيقة الروح وجُل آمالنا ، كرم الله سبحانه وتعالى مملكتي الحبيبة بوجود الحرمين الشريفين مكة المكرمة وهي قبلة المسلمين، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ، فوطني هو منبت الأهل والأجداد ، و الأصالة و العراقة، هو رمز المحبة، فحب الأوطان من الإيمان.

إن الوطن هو الشرف، هو البيت وهو الحياة.

علموا أولادكم أن الاشخاص زائلون والوطن باق.

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الإنسانية ليست فكرة وإنما واقع يجب أن نمارسه، فمهما فعلنا وكتبنا وقلنا فيه لن ولن نوفيه حقه.

كل الولاء و الإنتماء إلى سيدة البلاد وخادمة الحرمين الشريفين (مملكتي الحبيبة) .

أدعوك يالله أن تحفظ وطننا الغالي، و شعبها و أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان و تحفظ لنا ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الشجاع البطل الهمام وحكومتنا الرشيدة.

ألف حب و وفاء و شكر لهذا الوطن الغالي .

اللهم احفظ بلادنا و بلاد المسلمين و أهلهم من شر الأشرار و كيد الفجار و الكائدين و عدوان المعتدين.