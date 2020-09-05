“سيلفي الطلاق” يثير الجدل في تونس !

بلادي – متابعات : أثار احتفال شابين تونسيين بطلاقهما، عبر نشر صورة ”سيلفي“ جمعتهما مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق، جدلا واسعا في تونس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطليقين التي نشراها على فيسبوك، واختلفت الآراء بين من اعتبر ذلك بأنه سلوك إيجابي، وبين من رأى ذلك بأنه ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي.

ونشر الطليقان وليد شكري وخولة حامد، الصورة وأضافا لها تعليقا جاء فيه ”أخيرا طلقنا.. لسنا نحن السيئين.. بل الزواج هو السيئ“.

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وقال الناشط في المجتمع المدني، زايد فلوري، إن الاحتفال بالطلاق عادة دخيلة على المجتمع التونسي.

وأضاف زايد فلوري في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ”عادات دخيلة.. قرر وليد وخولة الاحتفال بطريقة خاصة بقرار طلاقهما في محكمة محافظة أريانة“.

وأضاف في تدوينته ”قرر الطرفان تخليد ذكرى الطلاق بصورة تذكارية نشرها وليد شكري على صفحته الخاصة على فيسبوك“.