“الغذاء والدواء” تقدم نصائح حول حفظ وتحضير واستهلاك ‏البيض

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بلادي – الرياض :شددت هيئة الغذاء والدواء في رسالة توعوية على ضرورة استهلاك البيض مباشرة بعد الطهي، وفي حال تم تبريده، يُعاد تسخينه إلى 74 درجة مئوية.
وأوضحت أنه عند التحضير يجب طبخ بياض البيض والصفار، عند درجة 70 درجة مئوية، حتى يتحولا إلى الحالة الصلبة، ونفس الطريقة للبيض المخفوق.
وأوصت بتناول البيض سواء المسلوق أو المطهي، أو الأطعمة التي تحتوي على البيض مباشرة بعد الطهي، ولا يترك خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، أو ساعة عندما تكون الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية.
ونصحت بشراء البيض المحفوظ في الثلاجات، على أن يتم تخزينه في “الكرتونة” وحفظه في الثلاجة المنزلية على درجة 5 مئوية ويستخدم في غضون 3 أسابيع.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حال حفظ البيض المطبوخ في الثلاجة، يجب استخدامه في غضون 4 أيام على الأكثر، مع مراعاة عدم تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته.
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