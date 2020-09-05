“الغذاء والدواء” تقدم نصائح حول حفظ وتحضير واستهلاك ‏البيض

بلادي – الرياض :شددت هيئة الغذاء والدواء في رسالة توعوية على ضرورة ‏استهلاك البيض مباشرة بعد الطهي، وفي حال تم تبريده، يُعاد ‏تسخينه إلى 74 درجة مئوية.

وأوضحت أنه عند التحضير يجب طبخ بياض البيض والصفار، ‏عند درجة 70 درجة مئوية، حتى يتحولا إلى الحالة الصلبة، ‏ونفس الطريقة للبيض المخفوق.‏

وأوصت بتناول البيض سواء المسلوق أو المطهي، أو الأطعمة ‏التي تحتوي على البيض مباشرة بعد الطهي، ولا يترك خارج ‏الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، أو ساعة ‏عندما تكون الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية.‏

ونصحت بشراء البيض المحفوظ في الثلاجات، على أن يتم ‏تخزينه في “الكرتونة” وحفظه في الثلاجة المنزلية على درجة ‏‏5 مئوية ويستخدم في غضون 3 أسابيع.‏

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ولفتت الهيئة إلى أنه في حال حفظ البيض المطبوخ في الثلاجة، ‏يجب استخدامه في غضون 4 أيام على الأكثر، مع مراعاة عدم ‏تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته.‏