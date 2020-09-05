شاهد: تركي يبيع البطيخ على سيارة لامبورجيني !

بلادي – متابعات : تداول مغردون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يبيع البطيخ في شوارع إسطنبول مستخدما سيارة لامبورغيني، في مشهد نادر الحدوث.

ووفقاً لموقع “الحرة”، نقلا عن صحيفة “تاكفيم”، فقد لفت بائع البطيخ الأنظار إليه في أكثر الشوارع ازدحاما في إسطنبول التركية، عندما بدأ ينادي لبيع سلعته بخمس ليرات تركية، وقالت إن البائع “يبدو من أصول عربية”.

وشوهد في الفيديو وقد التف حول الرجل عدة زبائن، بعضهم جلبهم صراخه تسويقا لسلعته وآخرون جاءوا لإلقاء نظرة على سيارته الفاخرة ومحاولة فهم ما يجري.

وذكرت الصحف المحلية التركية أن البائع حين لاحقته وسائل الإعلام ألقى بالبطيخ على الرصيف واختفي من المكان دون الكشف عن هويته.