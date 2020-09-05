نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة "صحة دبي" قامت بترخيص 276 منشأة جديدة منذ بداية 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها من هيئة الصحة في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 276 منشأة صحية جديدة، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال نفس الفترة 3142 مهنياً صحياً.

وأكد الدكتور هشام الحمادي مدير إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة في دبي على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص الذي يعد شريكاً استراتيجياً للهيئة في تطوير القطاع الطبي في الإمارة والنهوض به لترسيخ مكانة دبي كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم وفقا للبيان

وقال الدكتور الحمادي:«إن هيئة الصحة في دبي قامت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بترخيص 276 منشأة صحية جديدة، بينها 3 مستشـــــــفيات، و 100 صيدليــــــة، و80 عيادة طبية خارجية، و3 مراكز لجراحة اليوم الواحد ليصل عدد المنشآت الصحية العاملة في إمارة دبي إلى 3398 منشأة طبية.

كما قامت الهيئة خلال نفس الفترة بترخيص 3142 مهنياً صحياً بينهم 643 طبيباً، و1196 ممرضاً وقابلة قانونية، و987 مهنياً طبياً مساعداً، و20 مهني طب تقليدي وتكميلي وبديل ليصل عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة حتى الآن 39988 مهنياً صحياً.

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واستعرض الدكتور الحمادي الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الهيئة في مجال التنظيم الصحي وآلية منح التراخيص للأفراد والمنشآت الصحية، ودور الهيئة الرقابي على المنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المعايير العالمية في الخدمات المقدمة للمتعاملين. وأوضح أن «صحة دبي» تحرص على تقديم التسهيلات لتلبية احتياجات الأفراد المستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص المهنية وذلك من خلال نظام «شريان» الخاص بتسجيل وترخيص المنشآت والمهن الطبية في إمارة دبي.

وقال الدكتور الحمادي:«إن إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب الكتروني إلى قطاع التنظيم الصحي والذي تقوم بتقييم الشهادات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الالكترونية أو الشفهية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بتراخيص المنشآت الصحية دعا الدكتور الحمادي الراغبين في الحصول على هذه التراخيص إلى التقدم الإلكتروني لهيئة الصحة في دبي بهذا الخصوص، حيث تتم مراجعة الطلب والتأكد من مدى استيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية بعد استيفاء كافة متطلبات وشروط الترخيص.

وأشاد الدكتور الحمادي بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص في الإمارة والتزامه بكافة الأنظمة والمعايير والمتطلبات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السمعة والريادة والتميز للإمارة من خلال إيجاد منظومة ونموذج صحي مبتكر على مستوى المنطقة.