ثلاث ميداليات لمنتخب التايكوندو في البطولة العربية الافتراضية

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دوت الخليج – متابعات:
اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) بتنظيم الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو خلال الفترة من 25 اغسطس الـ 6 من سبتمبر ..
*وحقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عام ..
*واللاعب سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عام
*وزهير ابو الرحي برونزية فئة تحت 50 عام ..
ومثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون : الحسن ال هنيدي ومهدي سليم وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي بإشراف من الكابتن زهير أبو الرحي .
الجدير بالذكر أن لعبة البومسي تعتمد على سرعة حركات اليدين والقدمين وعلى ضوء التنفيذ المتقن يتم احتساب النقاط.
وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للبنات حيث مثله اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربه فاطمة حموا.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن الهدف من المشاركة حصد الذهب عطفاً على القدرات الفنية الرائعة للاعب السعودي لكن الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا قد تكون السبب في غياب الذهب الذي كنا قريبين منه.
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