متى يفقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي؟ .. إيجار توضح

بلادي- الرياض: كشفت مبادرة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان حالات فقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي. وأوضحت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة “إيجار” تفقده صفته التنفيذية.

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