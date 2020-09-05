تمويل سريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة فى خلال 15دقيقة

عمر شويل - جدة تمويل شخصى سريع وبدون تحويل الراتب، من منصة سلفة بالمملكة وبفترة سداد مرنة وميسرة، ويتميز بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ،كما أنه منصة سلفة تابعة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة ،ويتم التقديم على التمويل الشخصي السريع بدون تحويل الراتب من خلال الإنترنت بدون الذهاب إلي أي مكان آخر داخل أراضي السعودية وذلك لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين السعوديين طبقا للرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي ويتميز بأنه تمويل شخصي بجدولة مريحة حيث يتم تقسيط التمويل الشخصي مع نزول كل راتب شهري والآن يمكن الحصول على تمويل شخصى بدون كفيل او ضامن لدى مصرف الراجحي وبفترة سداد ميسرة تصل إلى 10سنوات بدل من 8سنوات لدى مصرف الراجحي فهو تمويل شخصى بدون كفيل او ضامن لدى مصرف الراجحي و له مجموعة مختلفة من المميزات التى تلبى متطلبات العملاء المالية واحتياجات العملاء المختلفة وتجعلة المفضل لدي العملاء فهو تمويل متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية ويعطى فترات سداد مرنة و ميسرة ولا يحتاج إلى كفيل او ضامن

أحكام و شروط الحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

فقد حددت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والأحكام والتى لابد من توافرها فى المتقدم وذلك للحصول على تمويل شخصى سريع بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والشروط هى كما يلى

لابد أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية مواطن سعودي الجنسية

لابد أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصى السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة عن 18 سنة بالمملكة العربية السعودية

لابد على المتقدم للحصول على التمويل لا يقل فترة خدمة العمل عن ستة أشهر للمتقدم للحصول على التمويل الشخصى السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة بالمملكالعربية السعودية

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3000 ريال سعودي للتقديم للحصول على التمويل الشخصى السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

مزايا الحصول على التمويل الشخصي السريع بدون تحويل الراتب من منصة سلفة السعودى بالمملكة العربية السعودية

توفر منصة سلفة العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين بالمملكة السعودية ومنها توفير أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بموافقة سريعة عند طلب التمويل الشخصي وبفترة سداد مرنة وميسرة حيث يتم تقسيط التمويل مع نزول كل راتب شهري بجدولة مريحة ويتميز بأنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أي مطابق مع تعاليم الدين الإسلامي وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لذلك سوف نتعرف على مزايا التمويل الشخصى السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وهى كما يلى

يتميز التمويل الشخصى السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة بأنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصى لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية بأنه تمويل شخصي سريع و بدون تحويل الراتب الشهري

يتميز التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب بأنه أسرع تمويل شخصي فوري بموافقة سريعة وفورية من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب من منصة سلفة بأنه تمويل شخصي بأقساط مرنة وميسرة حيث يتم تقسيط التمويل الشخصي مع نزول كل راتب شهري بجدولة مريحة

يتميز التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة بأنه تمويل شخصي بهامش ربح منافس من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

طريقة الحصول على التمويل الشخصي السريع وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

يتم الدخول على الموقع الرسمي لدى منصة سلفة في المملكة العربية السعودية. ثم عليك بعد ذلك الضغط على طلب التقديم على التمويل الشخصي الآن لدى منصةسلفة بالمملكة العربية السعودية. ثم قم بعد ذلك بتعبئة كافة البيانات المطلوبة وأرسال المستندات والأوراق المطلوبة عبر الإنترنت بدون الذهاب إلي أي مكان آخر داخل أراضي السعودية. عليك بعد ذلك حفظ وأرسال طلب التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية. سوف بعد ذلك يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

خدمة عملاء منصة سلفة

منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية هى أول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودية تمنح التمويل الشخصي السريع وبدون تحويل الراتب باستخدام التقنية المالية بالمملكة العربية السعودية وتوفر منصة سلفة خدمة العملاء للتواصل مع منصة سلفة يمكنك التواصل عن طريق هاتف العناية بالعملاء أو نموذج الاتصال ورقم الهاتف هو 920000327.