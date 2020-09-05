الجوازات السعودية توضح هل يمكن السفر للبحرين الآن بعد سماحها بدخول أراضيها ؟

بلادي – الرياض : ردَّت الجوازات السعودية، اليوم السبت، على استفسارات حول إمكانية السفر في الوقت الحالي إلى البحرين، وذلك بعد سماحها بدخول غير المواطنين وغير المقيمين إلى أراضيها.
وأكدت الجوازات أنه لا تزال حركة المسافرين عبر المنافذ البرية معلقة، مع السماح باستمرار حركة التجارة والشحن، بالإضافة إلى مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.
وكانت البحرين قد أعلنت، أمس الجمعة، السماح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين إلى أراضيها، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
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