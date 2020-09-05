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لماذا لا يجب حمل الهاتف الذكي في الجيب

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بلادي – وكالات : أعلن الطبيب الروسي فلاديسلاف محمد أنه يُعتقد أن استخدام الهواتف غير صحي. على سبيل المثال، يشير بعض الأطباء إلى أن حمل الهاتف في الجيب قد يؤثر على الجهاز التناسلي.

وقال الخبير “في هذه المناسبة، تم إجراء عدد كبير من الدراسات ذات النتائج المتضاربة، ومع ذلك، لم يتم الحصول على بيانات مقنعة. النصيحة العامة لا تزال صالحة – يجب على الشخص، قدر الإمكان، تقليل وقت اتصال الجسم بهاتف محمول”.

هناك نظرية مفادها أن جسمنا هو جهاز كهرومغناطيسي مثل الهاتف. كل خلية في مجرى حياتها تخلق مجالًا كهرومغناطيسيًا حول نفسها، والتفاعل مع مجال مغناطيسي آخر يمكن أن يشوه المظهر الجانبي الأساسي، وبالتالي يؤثر على العمليات الكيميائية الحيوية، وفقا له.

وأشار في مقابلة مع “برايم”: “ومع ذلك، تم إجراء عدد كبير نسبيًا من الدراسات حول تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على البشر، والتي أظهرت أن وجود التأثير ليس دائمًا موجودًا، وإذا كان موجودا، فهو ليس دائمًا سلبيا”.

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