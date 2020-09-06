مركز حي الملك فهد يدشن مشروع (حاسوبي.. طريقي للتعلم) بتوزيع أجهزة.

هاني الطويل – الاحساء

وزع مركز حي الملك فهد التابع لجمعية البر بالأحساء مجموعة من الحاسبات الآلية على محتاجيها من أبناء المستفيدين، والتي تبرعت بها جمعية ارتقاء لتأهيل الحاسبات، بعد التنسيق معها من قبل إدارة المركز بإشراف مديره الأستاذ فاضل العمار ، منذ شهر ذو القعدة الماضي، حيث قدمت ارتقاء الدفعة الأولى وعددها عشرون جهازا ، والتنسيق جارٍ لاستلام دفعة ثانية ، وتوزيعها على المتبقين من أبناء المستفيدين، ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم التعليمي عن بعد مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ.

والجدير ذكره أن المركز حريص كل الحرص على الجانب التعليمي والتنموي للمستفيدين؛ لإيمانه العميق بأن أنجع الطرق في محاربة الفقر هو التعليم، لذا أنشأ مشروعا خاصا للرعاية التعليمية وخصص له مبالغ كبيرة في الموازنة لميزانية المركز، بمباركة وترحيب كبيرين من الداعمين والمتبرعين والوكلاء والمشايخ الكرام.

وتقوم شعبة التعليم في المركز بإشراف الأستاذ حسين المعيوف، بدور كبير وهام جدا في دعم أبناء المستفيدين تعليميا من خلال الدورات، والدعم المادي بشراء المستلزمات والأدوات الدراسية والأجهزة والكتب ، إلى جانب الدعم المعنوي بتفقد بعض الأبناء في مدارسهم والالتقاء بمعلميهم وتحفيزهم لنيل أعلى الدرجات والنجاح؛ سعيا في الحصول مستقبلا على وظائف مرموقة، أملا في إصلاح وضع أسرهم المعيشي؛ ليكونوا يوما من الأيام عناصر فاعلة وداعمين بدلا من أن يكونوا مستفيدين .

وبدوره قدم رئيس المجلس الإشرافي الأستاذ علي الهاشم جزيل شكره وتقديره لجمعية ارتقاء على دعمهم أبناء المستفيدين بأجهزة حاسوب، والشكر موصول لكل الداعمين والمتبرعين لمشروع (حاسوبي.. طريقي للتعلم) .

