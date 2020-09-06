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إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بمدينة برمنجهام البريطانية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بمدينة برمنجهام البريطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب عدد من الأشخاص، في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام ببريطانيا.

 

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وأصدرت شرطة ويست ميدلاندز، بيانًا رسميًا قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

 

وأضافت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".

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