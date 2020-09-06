“التعليم” تبدأ رصد حضور وانصراف الطلاب عبر منصة مدرستي

بلادي – الرياض : تبدأ وزارة التعليم اعتبارا من اليوم الأحد، تسجيل حضور وانصراف الطلاب عبر منصة مدرستي.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أكد في مقابلة على قناة “العربية”، أن المدارس ستحاسب الطلاب على الحضور والانصراف، مبينا أن المدرسة أو المرشد الطلابي سيتواصل مع ولي الأمر في حال تأخر الطالب أو غاب، لمعرفة السبب وتنبيهه.
وأهاب آل الشيخ، بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال الدراسة عن بعد.
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