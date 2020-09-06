سفارة المملكة في كوريا تُحذر المواطنين من إعصار “هايشين”

بلادي – الرياض : دعت السفارة السعودية في سيئول المواطنين السعوديين في كوريا إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار “هايشين” غدًا الإثنين.

وأهابت السفارة أنه في حال حدوث أي طارئ أن يتم التواصل معها على الهاتف ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.