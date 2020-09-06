المسند: فصل الخريف يبدأ اليوم طبقا لـ”حسابات النجوم”

بلادي – متابعات : أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بأنه وفقا لحسابات النجوم فإن فصل الخريف يدخل اليوم مع دخول “نوء الجبهة”.
بينما أوضح، أنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس، فإن فصل الخريف يدخل يوم 22 سبتمبر.
وتوقع المسند من خلال حسابه على “تويتر” أن يشهد طقس المملكة اليوم الأحد تشكلا للسحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة، وقد تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة.
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