أطول طريق مستقيم في العالم موجود في السعودية ومسجل في “غينيس”

بلادي – متابعات : عرّفت وزارة النقل بأطول طريق مستقيم في العالم، والمسجل بتلك الصفة في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية. وأوضحت أن أطول طريق مستقيم هو طريق رقم 10، والذي ينطلق عبر الصحراء بلا انحناءات بطول 240 كيلومترا، متجها من مدينة حرض بمحافظة الأحساء، ليصل بالمسافر إلى البطحاء على الحدود مع الإمارات.

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