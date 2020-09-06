شاهد .. فتاة تضع كريستيانو في موقف محرج

بلادي – متابعات : تعرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج خلال مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الكرواتي (4-1)، أمس السبت، في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
والتقطت عدسات الكاميرات فتاة من الفريق المنظم للمباراة، تطلب من كريستيانو ، الجالس في ملعب “الدراغاو” في مدينة بورتو، ارتداء الكماكمة الطبية التزاما بشروط السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما قام به بالفعل .
وغاب رونالدو، قائد والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 99 هدفا، عن هذه المباراة، بسبب التهاب يعاني منه في إصبع قدمه اليمنى، بسبب “لدغة نحلة”.
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