بلادي – الرياض : أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، موعد إيداع الدفعة رقم (34) الخاصة بشهر سبتمبر2020.
وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه تتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة، بما يعني أنه سيتم إيداعها في العاشر من الشهر الجاري.
يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعها البرنامج في حساب المستحقين للدعم من المواطنين منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 وحتى الدفعة الـ33 لشهر أغسطس، وصل إلى أكثر من 78.6 مليار ريال، منها 537 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “حساب المواطن” يعلن موعد إيداع الدفعة الـ34 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.