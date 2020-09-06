أول تعليق لوزير التعليم على المشكلات التقنية بمنصة “مدرستي”

بلادي – الرياض : علق وزير التعليم الدكتورحمد آل الشيخ؛ على المشكلات التقنية التي وقعت اليوم في منصة “مدرستي”.
وقال إن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، وهي تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمله.
يذكر أن منصة “مدرستي” تعرّضت لمشكلات تقنية مع بداية أول يوم دوام تعليمي، حيث فُوجئ المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بهذه المشكلات التقنية حين متابعة العملية التعليمية.
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