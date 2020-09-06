شيء من الحياة….حنان المحمدي

شيء من الحياة

على امتداد حياة الإنسان مهما كان طولها أو قصرها هنالك معارك طاحنة تدور في قلبه وعقله، تلك المعارك سلاحها المشاعر، وضحيتها ذات الإنسان، وثباته، وتقدمه، ونضج أفكاره، وتغير سلوكه، لأجل بناء حياة أفضل، وأجمل.

وقد تشتد شراستها، فتدمر كيانه، وتقضي على سعادته.

لذلك فإن انتصاراته في تلك المعارك أمر عظيم يستحق أن يخلده في سجل تاريخه، ويستحق أن يحتفل به، وأن ينثر في حنايا روحهورود الفرح، وأهازيج السعادة، وأن يستشعر ذلك الانتصار في كل مرة تصفعه الحياة، وتنال من ثباته، وقوته، وصموده.

فلم أرى نفسا تموت كمدا وتتساقط كسفا كتلك التي استحوذ عليها الماضي فتقوقعت في أحضانه وعاث بها فسادا .

أفكارا مقيدة وخطوات مبعثرة، يحيك حولها دائرة مغلقة يصعب عليها الخروج منها طالما لا تبذل جهدا في كسر ذلك الحاجز والخروج من الماضي وأحداثه المحبطة إلى أفق أوسع تحقق فيه أحلاما جديدة وترسم للحياة طريقا منيرا يقودها إلى أبراج السماء .

هكذا يطبق الماضي على أصحاب الهمم الضعيفة الذين لا يقاتلون لأجل حياة جديدة …لأجل التحرر من براثن الماضي وسطوته

الذين يقفون على أعتاب الماضي تعبث بهم الحياة فلا هم أصدقاء الماضي ولا هم أصحاب الحاضر مزعزعون لا يعرفون للسعادة طعما لايعلمون أن الحياة جميلة تستحق أن نسعى لها سعيا دؤوبا لايكل ولا يمل.