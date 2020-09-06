مجلس بلدي الأحساء يتفقد بلدة الوزية

دوت الخليج _ جواهر محمد
قام مجلس بلدي الأحساء متمثل في رئيس لجنة الخدمات أ. عبد الرحمن السبيعي بجوله تفقديه في بلدة الوزيه بالأحساء مع فريق مكون من مسؤلين من قسم المباني بالامانة وهم أ.بدر القصيمي و أ. محمد النويران وعمدة الوزيه أ. عبدالعزيز السليم .
وذلك لحصر جميع احتياجات بلدة الوزيه من الخدمات البلدية .
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