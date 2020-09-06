مجلس بلدي الأحساء يتفقد بلدة الوزية

دوت الخليج _ جواهر محمد قام مجلس بلدي الأحساء‬⁩ متمثل في رئيس لجنة الخدمات أ. عبد الرحمن السبيعي بجوله تفقديه في ⁧‫بلدة الوزيه‬⁩ بالأحساء مع فريق مكون من مسؤلين من قسم المباني بالامانة وهم أ.بدر القصيمي و أ. محمد النويران وعمدة الوزيه أ. عبدالعزيز السليم .

وذلك لحصر جميع احتياجات ⁧‫بلدة الوزيه‬⁩ من الخدمات البلدية .

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