مركز “نمو” للتعليم يطلق منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلُّم بمحتوى عربي بالظهران

بلادي – بندري شبيلي : دشنت مجموعة تربوية مقرها مدينة الظهران جيلاً جديداً من منصات التعلم عبر شراكة مع مطوّر قيادي عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لإدخال تقنياتها إلى مدارس المملكة.

وأكد مؤسسا مركز نمو، الأستاذ خالد التركي والدكتورة سالي التركي، بأن المركز يعمل بالشراكة مع شركة CENTURY Tech، وهي شركة متخصصة في تقنية التعليم ومقرها مدينة لندن، على توفير الفرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلُّم في أي مدرسة تعمل في المملكة العربية السعودية، و توفر شركة CENTURY المنصة ويوفر مركز نمو المحتوى باللغة العربية والمصمَّم خصيصًا للطلاب في المملكة. و تتميز المنصة بقدرتها الاستيعابية العالية و السلسة لتوفير الخدمة لأعداد غير محدودة من الطلاب وعلى نطاق واسع وبفترة زمنية وجيزة عبر الخادمات السحابية.

وأشارا إلى أن الشركة الرائدة عالميًّا في تقنية غرفة الصف القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم التعلُّم المُمَكْنَن لجعل التعليم شخصيًّا لكل طالب، وفي الوقت نفسه تصحح أعمال الطلاب آليًّا وتساعد في التخطيط، والأعمال الأخرى التي تتطلب عادة ساعات كثيرة من وقت المعلّم أسبوعيًّا.

وهناك عدد من المدارس الآن في المملكة العربية السعودية، بما فيها مدارس مِسك، مدارس الظهران الأهلية، مدارس الملك فيصل، ومدارس جدة الخاصة تستخدم المنصة باللغة الإنجليزية.

ولكن مركز نمو يعمل الآن على إعداد مواد تدريسية معدَّلة وفق احتياجات المدارس السعودية في اللغة العربية تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ كما يقوم المركز بترجمة وتوطين محتوى مادة العلوم والرياضيات المعتمد من قبل الشركة من الإنجليزية إلى العربية، وقد تم إنجاز المواد الخاصة بالمرحلة الابتدائية.

وبينا بأن المحتوى الذي صمّمه مركز نمو للتعليم يقوم على أساس المعايير وسوف يساعد في إعداد الطلاب السعوديين للتحصيل على المستوى المستهدف في الاختبارات الدولية مثل PIRLS، PISA، TIMMS. وهذه المواد ليست مجرد مواد تقليدية وُضعت على الحواسيب، بل هي مواد توفر خبرة تعلُّمية جديدة متجذِّرة في عِلم الأعصاب وعلِم التعلُّم تنقل الطلاب إلى مستوى جديد أعلى.

وبما أنها تُدار بالذكاء الاصطناعي، فإن CENTURY مفيدة بشكل خاص خلال الظروف التي تشبه ما نشهده اليوم، حيث يتوجب على الطلاب والمعلّمين أن يعملوا من منازلهم نتيجة لجائحة كوفيد-19.

Advertisements

وقال الأستاذ خالد التركي والدكتورة سالي التركي “نشعر بالسعادة لأننا نتآزر مع الشركة التي نراها حتى الآن متقدمة على الآخرين، الذين يعملون في هذا الميدان، من حيث نوعية منصتها. ومعلمونا يعملون بجد ليوفروا محتوىً باللغة العربية ينقل المتعلّمين إلى مستوى جديد من الكفاءة في المواد التي تُختبر عالميًّا.”

وقال المدير العام لمدارس مسك ” بريندان لوي ” بأن مدارس مسك تفتخر بأنها أول مدرسة في المملكة العربية السعودية تتبنّى Century Tech في منهجها.

ورؤيتنا في ” مسك ” هي أن نمضي قدمًا في استكشاف آفاق جديدة في التربية. وتلعب شراكتنا مع Century Tech دورًا رئيسًا في تطوير مسارات التعلُّم الشخصي لكل طالب. يسعدنا العمل معهم وفريقهم ونتطلع إلى تطورات جديدة مستمرة في السنوات القادمة.”

من جهتها قالت “بريا لخاني” المدير التنفيذي الأعلى لـ CENTURY Tech، بأن تقانتنا تُستخدم من قِبَل مدارس رائدة حول العالم لتحويل التعلُّم ووضع التربية في القرن الواحد والعشرين، ويشرفنا أننا نعمل مع مدارس في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن المدارس يرى معلِّموها، وطلابها، وأولياء الأمور بشكل مباشر الفوائد التربوية لتقانات متقدمة حقًّا مثل الذكاء الاصطناعي.

مشيرة بأن البرنامج قابل للتطوير بسهولة ويمكن تطبيقه على نطاق واسع جداً بسرعة كبيرة على مستوى الطلاب والمعلمين كذلك لما حققته المنصة على جوائز خاصة بالتعليم والتعلُّم باستخدام الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى الأسر، المدارس، الجامعات، ومقدمي التدريب حيث تَستخدم المنصة عِلم التعلُّم، الذكاء الاصطناعي، وعِلم الأعصاب لخلق مسارات متكيفة باستمرار للطلاب ولإعطاء بيانات تقويم قوية للمعلّمين وأولياء الأمور.

وختمت ” بريا لخاني ” حديثها بأن الأبحاث التي أُجريت على 11,000 طالب جامعي في لندن أظهرت أنّ استخدام منصة CENTURY يُحسِّن فهم الطلاب للموضوع الذي يدرسونه بمعدل 30%. اضافة الى انها تُحرِّر المعلّمين وأولياء الأمور من أعباء التصحيح والتخطيط، موفرة عليهم ما معدله ست ساعات أسبوعيًّا – وبذلك تسمح لهم بمواصلة التعليم.