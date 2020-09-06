“الموارد البشرية” تُعلن إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص هذا العام

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بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد) إجازة اليوم الوطني الـ(90) هذا العام للقطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقالت إن إجازة اليوم الوطني للقطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23- 24 سبتمبر، وللقطاع الخاص يوم واحد الأربعاء الموافق 23 سبتمبر.
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