متحدث “الصحة”: 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

بلادي – الرياض:
قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.
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