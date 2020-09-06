تدريب ينتهي بالتوظيف.. إطلاق برنامج لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة “فني ترميز طبي”

بلادي – متابعات :

أعلن المجلس الصحي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، إطلاق برنامج تأهيل وتدريب فنيي ترميز طبي المنتهي بالتوظيف.

ويستهدف البرنامج الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء)، وكذلك المؤهلين من (الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة)، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص في مجال وظيفي جديد عالي المستوى.

وشدد الأمين العام للمجلس الصحي الدكتور نهار العازمي، على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق مبادرة توطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب مُرمّزين طبيين على مستوى المملكة.