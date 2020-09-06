متحدثة “التعليم” تفسر مشكلات منصة “مدرستي”.. وهذه البدائل يجب توافرها في كل منزل

بلادي – الرياض :

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن منصة “مدرستي” واجهت تحديات مختلفة على مدار اليوم، مشددة على أهمية شبكة قنوات “عين” التعليمية في منزل الطلاب.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن من مبدأ الشفافية يجب التوضيح أن الوزارة تواجه تحديات في منصة “مدرستي”، كونها منصة إلكترونية حديثة، معتبرة ذلك فرصة للتحسين المستمر، خاصة في ظل توفير البدائل الأخرى.

وأشارت إلى أهمية وجود قنوات “عين” في كل منزل، خاصة وأنها تمثل البديل الأفضل حال وجود مشكلة في الدخول على “مدرستي”، كما أكدت أن أي مشكلة تظهر على المنصة الحديثة تمثل فرصة لمعالجتها، موضحة أن وزارة التعليم ترصد كافة التحديات وتتطلع للوصول إلى تحقيق الاستفادة الكاملة.